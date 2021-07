David Carreira completa 30 anos no dia 30 de julho e quer celebrar o aniversário com os fãs. Nas redes sociais, o jovem cantor deixou um convite aos seus seguidores.

"Venho aqui avisar-vos de uma coisa muito importante. Vou fazer anos daqui a duas semanas, daqui a 15 dias vou fazer 18 anos... só que não. Tenho muitas surpresas preparadas. Conto com as vossas surpresas também e com prendas se quiserem mandar também", revelou o músico na sua conta no Instagram.

“Dia 30 vou fazer anos e vou fazer um 'live' na minha festa de anos, com amigos. Vamos fazer jogos, vamos cozinhar. (...) Se quiserem estar presente neste dia, podem mandar uma mensagem na Brainstorm, o Instagram da minha agência", explicou.

Veja o vídeo: