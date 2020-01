Depois de se tornar no mais jovem artista nacional a esgotar a Altice Arena, em Lisboa, com um concerto 360º (em 2019), David Carreira vai estrear-se no Palco Mundo a 20 de junho, no mesmo dia em que também atuam os Black Eyed Peas, Camila Cabelo e Ivete Sangalo.

"Com mais de 700 mil seguidores apenas no Instagram e vídeos que já reúnem mais de 330 milhões de visualizações no YouTube, David Carreira junta-se à banda sonora da nona edição do festival, da qual também fazem parte outros grandes nomes da música como Foo Fighters, The National e Liam Gallagher (21 de junho); Post Malone e Anitta (28 de junho)", frisa a organização em comunicado.

David Carreira é um dos artistas mais populares da sua geração. O músico de 28 anos estreou-se com o álbum "Nº 1", que se manteve 46 semanas no primeiro lugar do top nacional. Em 2013, o álbum "A Força Está Em Nós" (que conta com as participações especiais de Snoop Dog, Boss AC, Anselmo Ralph, entre outros) conquistou o Disco de Ouro.

créditos: CLAUDIA LOBO

Em 2014, o artista venceu o seu primeiro MTV Europe Music Award, prémio que voltou a conquistar dois anos depois. "Em 2015, o álbum '3' alcançou o primeiro lugar no top de vendas nacional, destronando a cantora britânica Adele. Em 2016, David lançou a 'White e Black Edition' - duas reedições de '3' - onde se incluiu o single 'Não Papo Grupos', cujo videoclipe se tornou viral", lembra o Rock in Rio Lisboa.

ROCK IN RIO LISBOA 2020 20 de junho

Ivete Sangalo

Camila Cabello

Black Eyed Peas 21 de junho

Liam Gallagher

Foo Fighters

The National 27 de junho

* Por anunciar 28 de junho

Post Malone

Com o single "Domino" (2017) entrou para as playlists das rádios francesas. No mesmo ano, lançou o single "Ficamos Por Aqui". Em 2018, David Carreira editou o álbum "DC7", de onde fazem parte temas como "És Só Tu", "O Problema É Que Ela É Linda", “Cuido de Você” e “Gosto de Ti”.

No final de 2019, o cantor subiu ao palco da Altice Arena, em Lisboa, tornando-se no artista português mais jovem a esgotar a maior sala de Portugal. Recorde aqui a reportagem do SAPO Mag.

"O jovem cantor, que conta já com uma carreira de sucesso, vai agora surpreender todos os festivaleiros que marcarem presença na Cidade do Rock dia 20 de junho de 2020, num espetáculo inédito que marca a estreia do artista no Palco Mundo", frisa a organização.

O festival regressa ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.