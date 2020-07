O álbum estará disponível na sexta-feira, “em todas as plataformas de ‘streaming’”.

Nascido em Leiria, em 1973, David Fonseca deu-se a conhecer na música através dos Silence 4, que se estrearam em 1998 com o álbum “Silence becomes it”.

A carreira a solo lançou-se em 2003 com o álbum “Sing me something new”, seguindo-se outros seis discos de originais, um álbum ao vivo e várias edições de canções de Natal, para fãs.

David Fonseca tem dispersado o trabalho criativo com outros autores, ao integrar o coletivo Humanos, ao compor para Sérgio Godinho e ao participar num espetáculo de tributo a Leonard Cohen e num álbum de homenagem a David Bowie.

Em 2012, editou o livro de fotografia "Right here, right now".

Ao longo da carreira, David Fonseca tem divulgado vários temas que não fazem parte da sua discografia, como “You feel like home”, criado e gravado durante o confinamento decretado devido à pandemia da covid-19.

No dia de Páscoa, 12 de abril, David Fonseca usava as suas páginas nas redes sociais para partilhar o tema, que conta com a participação da modelo e atriz Ana Sofia Martins, e respetivo vídeo, ambos gravados “totalmente em casa”.

A acompanhar o vídeo, o músico partilhou um texto no qual afirma que “quase todos os momentos mais difíceis” da sua vida “tiveram na criatividade uma resposta à altura, transformando-os em algo mais positivo, mais fácil de carregar”.

“Chegados até aqui e ao momento difícil que todos atravessamos, o meu ímpeto é o mesmo: criar”, escreveu.

A música “You feel like home” foi “misturada e masterizada à distância” e “acabou por ser alvo de um ‘lyric video’ a partir de um jogo de tabuleiro, uma tarefa de dias que fez valer a pena a desarrumação generalizada de uma das divisões da casa”.