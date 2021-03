A programação da 7.ª edição do Há Música na Casa da Cerca, que inclui Músicas nas Exposições e Concertos ao Pôr do Sol, foi anunciada no sábado, naquele espaço em Almada, após uma atuação de Bernardo Couto e Marín Sued.

Para o primeiro dia do ciclo, 18 de maio, está marcada a atuação de Braima Galissá, no âmbito do formato Música das Exposições que, segundo a organização, “propõe a apresentação de composições musicais que interagem com as obras de uma exposição ou com o seu espaço envolvente”.

“No ano em que celebramos os 20 anos d’O Chão das Artes, destacamos como mote para este diálogo a exposição que conta a história deste Jardim Botânico e as espécies vegetais que dele fazem parte”, refere a organização sobre o espetáculo que acontece no Dia Internacional dos Museus e Dia Internacional do Fascínio das Plantas.

O Há Música na Casa da Cerca continua em junho, com os Concertos ao Pôr do Sol, que “acontecem habitualmente no Parque de Escultura e convidam a desfrutar, ao final do dia, da bela vista sobre o Tejo acompanhada de música”.

A 19 de junho atuam Victor Zamora y Sexteto Cuba, a 26 de junho Lula Pena, a 31 de julho Amaura, a 28 de agosto o Lisboa String Trio e a 25 de setembro Fred.

A organização salientou que “os moldes efetivos de implementação da programação de 2021 serão anunciados em detalhe conforme a evolução da situação pandémica e respetivos planos de contingência em vigor a cada momento”.

“No entanto, qualquer que seja o contexto vivido no decorrer do ano, pretende-se exponenciar o alcance de cada evento muito além do momento da sua realização, independentemente da possibilidade de acolhimento presencial de públicos. Os concertos terão registo audiovisual e serão e transmitidos online para livre acesso de todos”, referiu.

A programação do Há Música na Casa da Cerca, que se realiza anualmente em vários espaços da Casa, foi desenvolvida pela Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, em parceria com a editora e produtora discográfica PontoZurca.