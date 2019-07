De acordo com a organização, da responsabilidade da empresa portuguesa Art For You, em parceria com o grupo italiano Arthemisia, a exposição reúne uma seleção de obras gráficas autenticadas do colecionador espanhol José Luís Rupérez.

Além dos artistas emblemáticos da Pop Art, também estão representados David Salle, Félix González Torres, Jean Michel Basquiat, Jeff Koons, Julian Schnabel e Keith Haring.

Com curadoria de Dolores Durán Ucar, a mostra - que já passou pela Coreia do Sul e por Espanha - foi arquitetada, produzida e realizada pela Art For You, e ficará patente até 05 de janeiro de 2020.

O foco desta exposição são os trabalhos criados por artistas importantes do movimento Pop Art nascido na década de 1950 em Inglaterra, mas cuja maturidade seria atingida na década de 1960 nos Estados Unidos da América.