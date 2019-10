A partir das 15h00 desta sexta-feira, 4 de outubro, o site oficial do Rock in Rio Lisboa, a homepage do SAPO e as plataformas digitais do Rock in Rio Lisboa (Facebook, Instagram e Twitter) vão transmitir em diferido os concertos do Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro, que termina a 6 de outubro.

Fique a par de algumas das atuações previstas:

4 de outubro: Red Hot Chili Peppers, Panic! At the Disco, Nike Rodgers & Chic, Rael & Agir, entre outros

5 de outubro: Iron Maiden, Scorpions, Slayer, Anthrax, entre outros

6 de outubro: P!ink, Black Eyed Peas, Anitta, Charlie Puth entre outros

7 de outubro: Muse, Imagine Dragons, Nickelback, Melim & Carolina Deslandes, Capitão Fausto & O Terno, entre outros

O Rock in Rio Brasil arrancou nos dias 27, 28, 29 de setembro e regressou à Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca., a 3 de outubro, continuando a 4, 5 e 6 de outubro.

A edição de 2019 conta com nove palcos: Palco Mundo, Palco Sunset, New Dancer Order, Rock Street Asia, Espaço Favela, Highway Stage, Palco Supernova e Palco Carioca) e três arenas (Nave, Fuerza Bruta e Gameplay Arena.