Este domingo, dia dia 31 de maio, ao longo de mais de 11 horas, dezenas de artistas participaram no festival solidário POPlineMASKS4ALL. O evento online teve como objetivo recolher fundos para "distribuir máscaras junto da população mais carenciada" do Brasil.

A iniciativa vai contou com a participação de quase uma centena de convidados. Avril Lavigne, Daniela Mercury, Anavitória, Manu Gavassi, Mallu Magalhães, Kelly Key, OneRepublic, Melim, Pabllo Vittar, Glória Groove e Jão foram alguns dos artistas confirmados.

Veja o festival:

"A campanha POPlineMASKS4ALL nasceu da intenção do portal em criar um festival de entretenimento digital, mas com propósito efetivo. O portal uniu forças com a FANFORCE, iniciativa que transformou as confecções de São Paulo que estavam paradas em produtores de máscaras que retornam parte das suas vendas em doações", explica o portal em comunicado enviado ao SAPO Mag.