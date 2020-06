Lançado recentemente pelo rapper YG, "FTP" ("Fuck the Police") tornou-se um hino para milhares de pessoas, exigindo reformas radicais da polícia após a morte de George Floyd, um homem negro que perdeu a vida nas mãos de um agente policial branco.

A lista de reprodução "Black Lives Matter" do Spotify, um conjunto de 66 canções que inclui êxitos de James Brown, Killer Mike, Nina Simone, NWA, Childish Gambino, Beyoncé e Kendrick Lamar, ganhou mais de um milhão de seguidores.

Já a playlist diária "Viral 50" da plataforma de música online inclui clássicos como "The Revolution Will Not Be Televised", de Gil Scott Heron, uma canção da década de 1970 cujo título vem de um slogan usado pelo movimento Black Power dos Estados Unidos e passou a figurar no top 10. "Fight the Power", clássico dos Public Enemy, também regressou.

Além disso, foi lançado um novo vídeo para "Baltimore", tema do falecido Prince, originalmente escrito e lançado em 2015 após a morte, também sob custódia policial, do afro-americano Freddie Gray.