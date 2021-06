“De Coração Arrancado do Peito” retrata história de amor entre o rei Pedro I e Inês de Castro, escrita pelo romeno Radu Paraschivescu que, ao visitar Coimbra, não resistiu a “um dos maiores e mais românticos casais da história da humanidade, a par de Romeu e Julieta ou de Tristão e Isolda”, explica o autor, citado pela editora.

Radu Paraschivescu considera o amor de Pedro I pela aia galega Inês de Castro uma “história estranha, com apontamentos selvagens”. Numa ida à Fonte das Lágrimas, em Coimbra, inspirou-se para escrever um “poema cruel dum mundo igual”.

Em “De Coração Arrancado do Peito”, o autor relata a história do amor proibido dos protagonistas, sendo o título uma reflexão do sentimento figurativo de Radu Paraschivescu, ao descobrir o enredo da história.

A obra já pode ser encomendada, em pré-venda, através da página oficial da editora Guerra e Paz. O lançamento do livro vai ter lugar no El Corte Inglés, em Lisboa, a 08 de julho, com a presença do autor.