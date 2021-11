Quase seis anos depois, Adele prepara-se para lançar o seu quarto álbum de originais. O disco "30" chega a 19 de novembro às lojas e aos serviços de streaming de música.

Esta terça-feira, dia 2 de novembro, a artista britânica revelou o alinhamento do álbum. "30" irá contar com 12 canções e temas bónus, incluíndo uma nova versão de "Easy on Me" com Chris Stapleton.

Alinhamento de "30":

1. Strangers by Nature

2. Easy on Me

3. My Little Love

4. Cry Your Heart Out

5. Oh My God

6. Can I Get It

7. I Drink Wine

8. All Night Parking (Interlúdio) (com Erroll Garner)

9. Woman Like Me

10. Hold On

11. To Be Loved

12. Love Is a Game

13. Wild Wild West (faixa-bónus)

14. Can’t Be Together (faixa-bónus)

15. Easy on Me (faixa-bónus) (com Chris Stapleton)