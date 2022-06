Além dos nomes já anunciados, pelo Palco Heineken vão passar Lefty (6 de junho), Gui Aly – vencedor do EDP Live Bands Portugal (7 de junho), Três Tristes Tigres e Alta Avenue (8 de julho) e Los Invaders e Tourjets – vencedores do EDP Live Bands Espanha (9 de julho).

Já oWTF Clubbing vai receber Neon Soho – vencedores do Festival Termómetro 2020 (6 de julho) e Tyroliro – vencedores do Festival Termómetro 2022 (7 de julho).

Palco Coreto by Arruada

Em conferência de imprensa, o NOS Alive revelou ainda o alinhamento do Palco Coreto by Arruada. Bokor encarrega-se de marcar o arranque do dia 7 de julho. Segue-se a apresentação especial de Jüra, o r&b autoral de Amaura, o set luminoso de Von Di, Soluna em conquista com a sua mistura afro latina e o encerramento com o set de Umafricana.

Para dia 8, a tarde inicia com Meta_, seguindo-se a composição na primeira pessoa de Madalena Palmeirim, e ainda dois sets totalmente distintos de Mafalda Nunes e Rita Lig. A encerrar a programação do dia 8 está prevista a atuação de Basilda e Silly.

Para o ultimo dia (9) estão agendas atuações de Evaya, a portuguesa radicada em Londres e devota do novo jazz (Raquel Martins), a desconcertante dj e produtora King Kami, o hip hop de Russa e Cintia e o encerramento da noite com o set de Zengxrl.

Palco Comédia

O Palco Comédia regressa ao Passeio Marítimo de Algés com um "cartaz que reúne alguns dos melhores nomes da comédia atual", frisa o NOS Alive. Tio Jel, Guilherme Geirinhas, Carlos Vidal, Herman José, Beatriz Gosta, Daniel Carapeto, Guilherme Duarte feat. GANDIM, Alexandre Santos, Guilherme Fonseca, Salvador Martinha, Inês Aires Pereira e Raquel Tillo, Luana do Bem e Tamer Kattan são alguns dos nomes que vão subir ao palco.

Paradise Called Portugal

No festival, DJ Vibe vai apresentar "Paradise Called Portugal" no dia 9 de junho. O objetivo é levar o público "numa viagem que conta a história e enaltece o legado de um conjunto de aventureiros pioneiros que mudaram o panorama da música eletrónica no nosso país, criando o presente que hoje todos dançamos".

Para o acompanharem "numa autêntica maratona de 12 horas que fará pontes entre o passado, o presente e o futuro", DJ Vibe escolheu uma série de aliados - Luís Leite, Mário Roque,Vanessa Kokeshi, Diana Oliveira,Temudo, Bessone & Fragoso e Sckmansão.