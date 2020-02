O NOS Primavera Sound, que decorre anualmente no Parque da Cidade do Porto, revelou esta terça-feira, dia 4 de fevereiro, o cartaz completo da próxima edição. O festival está marcado para os dias 11, 12 e 13 de junho.

Tyler, The Creator, Lana Del Rey, Pavement, Beck, Bad Bunny e King Krule encabeçam o cartaz da nona edição. Cigarettes After Sex, Tangana, FKA twigs, Koffee, Georgia e Pabllo Vittar também passar pelo festival.

"O cartaz do NOS Primavera Sound nunca foi tão rico e diverso como o da edição de 2020. A programação da nona edição do festival, apresentada hoje, é uma lista ambiciosa de nomes que juntam diferentes gerações e unem mais estilos musicais do que nunca", frisa a organização.

Os passes gerais para o NOS Primavera Sound 2020 estão disponíveis por 120 euros.

Veja o cartaz completo: