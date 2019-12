A PLAYLIST DE BARACK OBAMA

Depois de ter revelado quais os seus filmes favoritos do ano e as séries que o prenderam ao pequeno ecrã, Barack Obama partilhou a lista das suas canções favoritas de 2019.

"Do hip-hop ao country e ao The Boss, aqui estão minhas canções do ano", escreveu o antigo presidente norte-americano na sua conta no Twitter.

Além de um tema do disco "Western Stars" de Bruce Springsteen, a playlist de Barak Obama conta ainda com temas de Lizzo, Lil Nas X, Rosalía, The National, Highwomen, Summer Walker, Big Thief, Maggie Rogers, Mavis Staples, DaBaby, Frank Ocean, Joe Henry e das irmãs Beyoncé e Solange.