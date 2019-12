Ao cair do pano de mais um ano, Barack Obama mantém a tradição que começou quando ainda era presidente dos EUA e partilhou as suas escolhas com os favoritos em várias áreas.

Apesar de ser muito ocupado, as listas mostram sempre que o antigo presidente dos EUA está atualizado e alinhado com as tendências do momento, o que levantou a suspeita de que são realmente preparadas pelos seus assessores. A lista de filmes e séries de 2019 confirma a tendência, ao ponto de incluir a mais recente versão de "Mulherzinhas", estreada há dias nos cinemas.

Ainda assim, Obama não evitou algumas críticas nas redes sociais ao descrever as suas séries preferidas, "Fleabag", "Watchmen" e "Unbelievable", como "tão poderosas como os filmes", deixando no ar a ideia de que o meio é inferior.