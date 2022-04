“Capítulo” é o título do conjunto de três episódios musicais que vai decorrer entre abril e novembro na Sala do Capítulo do antigo convento onde está instalado o Museu, “explorando vários géneros e geografias”, avançou Hugo Ferreira, da Omnichord, que promete estrear em Leiria “propostas que ajudam a mapear o que se vai fazendo e como se vai fazendo no seio da criação musical em Portugal”.

Cachorro Sem Dono, a nova criação de DJ Stereossauro e do saxofonista Cabrita, abriu o ciclo, no domingo.

A 15 de maio, antecipando o Dia Internacional dos Museus, o cantautor brasileiro radicado em Portugal, Luca Argel, apresenta-se a solo na Sala do Capítulo com um espetáculo baseado no seu último disco, “Samba de Guerrilha”.

Na véspera do aniversário do Museu de Leiria, a 13 de novembro, “Capítulo” encerra com os Club Makumba, formação que junta Tó Trips, João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo.

O Museu de Leiria foi fundado a 15 de novembro de 1917, enquanto Museu Regional de Obras de Arte, Arqueologia e Numismática de Leiria, estando instalado no Convento de Santo Agostinho desde 2015.