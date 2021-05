A Casa do Capitão, o espaço cultural no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, reabre no dia 19 e terá programação regular até outubro.

Concertos, DJ sets, oficinas e exposições são algumas das atividades previstas neste espaço cultural temporário, ao ar livre, depois da experiência realizada entre agosto e outubro de 2020. A reabertura decorrerá no dia 19, com Utopia Machine Art Ensemble, que junta o artista plástico Francisco Vidal e os músicos Ricardo Pinto, Eduardo Lala, Francisco Ferreira e Luís Candeias. Em maio estão previstos ainda concertos de nomes como Tristany, Lula Pena, Beatriz Pessoa, Mariana Camacho, João Borsch, Rapaz Ego, Tó Trips e Casper Clausen. Destaque ainda para as oficinas para a infância a cargo da Triciclo Editora e para as oficinas de serigrafia e poesia pelo AtelierSer.