O Rock in Rio Lisboa anunciou esta terça-feira, dia 4 de fevereiro, o cartaz do palco Galp Music Valley. "Fusão musical é uma das expressões que poderá ser utilizada para descrever o Galp Music Valley. Depois de uma estreia de sucesso na edição de 2018, e depois das Galp Music Valley Sessions terem lotado o Capitólio ao longo das suas quatro sessões, o palco non-stop da Cidade do Rock está de volta com mais artistas", frisa a organização.

Ao longo dos quatro dias do evento o Galp Music Valley vai contar com 14 horas de música sem parar. Entre as 12h00 e as 02h00 haverá espaço para as já tradicionais Somersby pool parties, festas, DJ sets e concertos.

IZA (20 de junho), Bárbara Tinoco (20 de junho), El Columpio Asesino (21 de junho), Plutónio (28 de junho), os norte-americanos Incubus (21 de junho), o brasileiro Ney Matogrosso (27 de junho), os portugueses Delfins (27 junho) ou Mundo Segundo & Sam The Kid (28 de junho) são alguns dos nomes confirmados.

Giulia Be (28 de junho) é também uma das confirmações. A artista conversou com o SAPO Mag sobre o seu início de carreira e o concerto no Rock in Rio Lisboa.

Veja a entrevista: