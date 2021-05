O quarto evento teste-piloto em Portugal, na sequência do processo de desconfinamento e para avaliar a exequibilidade dos espetáculos culturais com público, vai decorrer em Lisboa, no domingo, com um espetáculo de comédia no Campo Pequeno.

O evento, que vai começar às 19h00, vai contar com a presença dos comediantes Nilton, Aldo Lima, Tio Jel, Joana Gama e Mangope, segundo um comunicado divulgado na noite de segunda-feira pela promotora Everything is New. O espetáculo no Campo Pequeno vai ter uma lotação de 1000 espetadores, ou seja, dois terços do espaço. A utilização de máscara durante todo o espetáculo é obrigatória. Assim como aconteceu com os eventos que decorreram até hoje, apenas poderão participar pessoas que vivam em Portugal, entre os 18 e os 65 anos. Os espectadores não podem pertencer a um dos grupos de risco definidos pela Direção-Geral de Saúde (DGS), não podem ter estado infetados nos últimos 90 dias e têm de ter um resultado negativo de um teste antigénio para detetar a presença do SARS-CoV-2. Os bilhetes podem ser adquiridos através da plataforma www.ticketline.pt por dois euros - valor que incluiu o preço do teste rápido - e as receitas reverterão para a União Audiovisual. O terceiro concerto teste-piloto em Portugal, na sequência da última fase de desconfinamento, vai decorrer em Coimbra, em 08 de maio, com uma plateia em pé de 1.000 pessoas que terão de apresentar um teste antigénio negativo. O concerto programado para Coimbra será o primeiro com 1.000 pessoas em pé. O primeiro teste-piloto decorreu na quinta-feira, em Braga, com um espetáculo protagonizado pelo humorista Fernando Rocha, que reuniu 400 pessoas (lotação expectável), todas com resultado negativo. O segundo evento, com o músico Pedro Abrunhosa, decorreu sexta-feira em Braga, com 400 pessoas em pé.