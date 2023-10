Na apresentação da programação das três estruturas culturais até dezembro, o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, salientou a aposta numa programação cada vez mais eclética e plural.

O autarca considerou que esta Agenda Cultural “é um convite para explorar, apreciar e apoiar a arte da nossa comunidade”, evidenciando “a forte aposta na produção local”.

Na programação destaca-se o concerto dos HMB no Teatro Municipal da Guarda (TMG) já no sábado e espetáculo de Paulo de Carvalho, a 27 de novembro, no âmbito das comemorações do 824.º aniversário da cidade.

Ainda se destaca a realização da sétima edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea - Cidade da Guarda (SIAC), de 9 a 19 de novembro no Museu da Guarda, e o aniversário dos 15 anos da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço.

A programação do Museu da Guarda inclui um Roteiro Literário sobre Eduardo Lourenço, a realizar pela cidade no sábado, a apresentação da 45.ª edição da revista Praça Velha e as atividades no âmbito do projeto Rede Cultural e Criativa da Guarda.

O Museu vai também continuar a organizar as visitas encenadas.

A programação da Biblioteca Municipal inclui a cerimónia de entrega do prémio Eduardo Lourenço à escritora Lídia Jorge, marcada para dia 7 de dezembro, e um vasto conjunto de atividades de promoção da leitura, nomeadamente junto do público mais novo.

Na programação do TMG destaca-se ainda a peça de teatro Guarda a Nossa Rádio Altitude, no âmbito do 75.º aniversário daquela que é a rádio local mais antiga do país, em palco no dia 21 de outubro.

Ainda em outubro realiza-se a 4.ª Gala do Desporto Cidade da Guarda, este ano com a apresentação de Herman José.

No dia 24 de novembro, o grande auditório do TMG recebe o espetáculo de stand-up comedy de Beatriz Gosta.

Na música que vai passar pelo Café Concerto destaque para os Tributos a Red Hot Chili Peppers e a Tina Turner, e o concerto da banda Pedro e os Lobos.

Neste trimestre, a programação cultural do concelho prossegue com o ciclo de festivais de Cultura Popular com a Festa do Saber e Sabor da Marmelada nos dias 21 e 22 de outubro no Marmeleiro; a Festa da Castanha dias 28 e 29 de outubro em Aldeia do Bispo; a Festa da Castanha e da Jeropiga, dias 4 e 5 de novembro em Famalicão da Serra e o Festival do Azeite do Vale da Teixeira, dias 17, 18 e 19 de novembro.