O rapper de Porto Rico Bad Bunny foi o artista mais ouvido em 2020 no Spotify. Segundo o serviço de streaming, as canções do músico foram reproduzidas mais de 8,3 milhões de vezes em todo o mundo e o seu mais recente álbum, "YHLQMDLG" (fevereiro de 2020) foi também o mais ouvido do ano.

Em 2019, o rapper, cantor e ícone da moda ocupava o quinto lugar da lista. Com o lançamento do novo disco, a vitória nos Grammys Latinos e, mais recentemente, a nomeação para os Grammys, a popularidade do artista cresceu e tornou-se num sucesso comercial em todo o mundo. Em 2021, Bad Bunny estreia-se em Portugal - o cantor é um dos cabeças de cartaz da edição de 2021 do MEO Sudoeste.

Já Drake ocupad o segundo lugar do ranking de 2020 do Spotify, seguido por J Balvin, Juice WRLD e The Weeknd, cujo álbum "After Hours" foi o segundo mais ouvido do ano.

Apesar de não estar nomeado para a edição de 2021 dos Grammy, The Weeknd conquistou a liderança do top das músicas mais ouvidas de 2020 com "Blinding Lights".

Já Billie Eilish continua seu reinado como a artista feminina mais ouvida no Spotify pelo segundo ano consecutivo, seguida por Taylor Swift e Ariana Grande. Dua Lipa e Halsey seguem-se na lista do serviço de streaming.

CONHEÇA OS PRINCIPAIS TOPS DO SPOTIFY:

ARTISTA MAIS OUVIDO

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

ARTISTA FEMININA MAIS OUVIDA

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

ÁLBUM COM MAIS REPRODUÇÕES

YHLQMDLG, Bad Bunny

After Hours, The Weeknd

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Fine Line, Harry Styles

Future Nostalgia, Dua Lipa

CANÇÕES MAIS REPRODUZIDAS

“Blinding Lights”, The Weeknd

“Dance Monkey”, Tones And I

“The Box”, Roddy Ricch

“Roses – Imanbek Remix”, Imanbek and SAINt JHN

“Don’t Start Now”, Dua Lipa