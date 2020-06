A tribo só se poderá voltar a juntar na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, em 2021, mas as primeiras novidades sobre a próxima edição do MEO Sudoeste já chegaram. Esta quinta-feira, dia 4 de junho, a organização confirmou a presença de quatro artistas no festival.

No próximo ano, Bad Bunny, Meduza, ProfJam e Bispo vão subir ao palco MEO da Zambujeira do Mar - os artistas estavam já confirmados para a edição deste ano e "renovaram o seu compromisso com o público do 24º MEO Sudoeste", lembra a organização.

A edição de 2021 do festival está arranca no dia 3 de agosto e termina a 7 de agosto. Já o campismo abre a 31 de julho.

"Sabemos que as saudades da Herdade da Casa Branca são tantas quantas as nossas e que a vontade de voltares a juntar a tua tribo para a melhor semana de férias de sempre é ainda maior. Há 23 anos que o MEO Sudoeste é a mítica casa de milhares de festivaleiros, que se juntam para celebrar a música, a amizade e as noites de calor. Este ano, o verão será diferente para todos nós, e a situação que vivemos obriga-nos a fazer algo que desejámos nunca ter de fazer: adiar a 24ª edição do MEO Sudoeste para 2021", frisou a promotora ao anunciar o adiamento para 2021.

MEO SUDOESTE 2021



4 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

5 de agosto

Palco MEO – Meduza

7 de agosto

Palco MEO – Bispo