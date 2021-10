A edição de 2021 do Hu’morde-me conta com a participação de artistas como “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) e David Cristina, Dário Guerreiro, Luana do Bem, Guilherme Fonseca e Manuel Cardoso”, indica uma nota de imprensa da Câmara de Oliveira do Bairro, enviada à agência Lusa.

No primeiro dia do festival, sexta-feira, 5 de novembro, atuará Dário Guerreiro, que vai apresentar o espetáculo "Mocê dum Cabréste".

No dia seguinte, 6 de novembro, sobem ao palco João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, no papel das “suas conhecidas e hilariantes personagens de Quim Roscas e Zeca Estacionâncio”, prometendo "comédia, música, improviso e muita estupidez", refere na mesma nota aquele município do distrito de Aveiro.

O programa conta ainda com a presença de Gonçalo Roque, autor do blogue e livro "Melhor que isto só outra coisa qualquer", para uma sessão de “Pó Talk”, no dia 12 de novembro.

“O humorista bairradino vai estar à conversa com os convidados Luana do Bem, Guilherme Fonseca e Manuel Cardoso. A noite vai contar ainda com um momento musical, protagonizado por Eduarda Mota e Miguel Estima, músicos do concelho de Oliveira do Bairro”, informa ainda a autarquia.

O festival encerra com Ana Garcia Martins e David Cristina, com conversas sobre divórcio e outros temas.

Os bilhetes para os espetáculos do festival Hu’morde-me podem ser adquiridos na receção do Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, ou através do site bit.ly/TicketlineQA.

Todos os espetáculos têm início marcado para as 22h00.

Mais informação disponível em www.quarteldasartes.pt.