Segundo a Câmara Municipal da Guarda, o festival realiza-se de 7 a 17 de julho e o cartaz inclui um programa artístico diversificado, com a realização de sete concertos.

“Músicos de sete nacionalidades diferentes e praticantes de estéticas que vão do jazz mais clássico, à fusão com pop, eletrónica, rock, clássica, tradicional e músicas do mundo, compõem este cartaz eclético”, refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

Os concertos do Guarda in Jazz, considerado pela organização como sendo “um festival diferenciador nas tipologias de festivais de jazz nacionais”, realizam-se no grande auditório, no pequeno auditório e no café concerto do TMG, sempre às 21h30.

O festival começa no dia 7 de julho, com um concerto de Ricardo Ribeiro, “Respeitosa Mente” (Portugal/EUA), no grande auditório do TMG.

“A voz carismática de Ricardo Ribeiro, as composições jazzísticas do piano de João Paulo Esteves da Silva e as percussões do mundo de Jarrod Cagwin conferem a este espetáculo uma qualidade musical invulgar”, segundo a organização.

Segue-se, no dia 8, no pequeno auditório do TMG, um espetáculo de David Helbock, “Random Control” (Áustria).

A fonte refere que o artista, que “realizou digressões de enorme sucesso nos EUA, Europa, Ásia, África, América Latina e Índia”, estará acompanhado por Johannes Bär (trompete, tuba, beatbox, didgeridoo, eletrónica, percussão).

No dia 9, sobe ao palco do pequeno auditório Hailey Tuck (EUA), que se apresenta com quatro músicos portugueses (João Monteiro - baixo, Fábio Rodrigues - bateria, Pedro Baião - piano e João Carreiro - guitarra).

O festival de jazz prossegue no dia 10, no pequeno auditório do TMG, com o quarteto Mova Dreva (Bielorrússia/Portugal).

O quarteto, que tem como ponto de partida a cultura folk bielorrussa, é formado por Katerina L'dokova (voz, piano e composição), Diogo Duque (Trompete), André Sousa Machado (bateria) e Francesco Valente (contrabaixo).

O pequeno auditório do Teatro da Guarda recebe no dia 15, Isabel Rato Quinteto, formado por Isabel Rato (piano, composição e arranjos), João David Almeida (voz), João Capinha (saxofone), João Custódio (contrabaixo) e Alexandre Alves (bateria).

No dia 16, é a vez de o café concerto do TMG receber o Lisbon Berlin Quartet (Portugal/Alemanha), liderado pelo guitarrista Luís Lopes.

Em palco vão estar Luís Lopes (guitarra elétrica), Christian Lillinger (bateria), Ingebrigt Håker-flaten (contrabaixo) e Rodrigo Pinheiro (piano elétrico Fender Rhodes).

O Guarda in Jazz 2021 encerra no dia 17, com um “concerto especial”, segundo a organização, por Antonio Faraò Trio (Itália/Portugal), no pequeno auditório.

O pianista italiano Antonio Faraò “faz-se acompanhar de dois grandes vultos do jazz português: o baterista Alexandre Frazão e o contrabaixista Nelson Cascais”.

O bilhete geral especial para todo o festival custa 15 euros, as entradas para os espetáculos do grande auditório custam 10 euros e para o pequeno auditório cinco euros.

O espetáculo agendada para o café concerto do TMG tem entrada livre.