Depois de um ano de paragem, devido à pandemia da COVID-19, o Festival Eurovisão da Canção regressa com a 65.ª edição, que arranca esta terça-feira, dia 18 de maio, com a primeira semifinal. Para quinta-feira, 20 de maio, está marcada a segunda semifinal e na final acontece no sábado (22 de maio).

Os Países Baixos ganharam o direito de organizar a Eurovisão depois de vencerem a edição de 2019, em Israel, com o tema “Arcade”, interpretado por Duncan Laurence - recorde aqui a entrevista do SAPO Mag ao artista. A 65.ª edição do concurso, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, deveria ter acontecido em maio do ano passado, em Roterdão, mas a União Europeia de Radiodifusão, por considerar que não estavam reunidas condições para a sua realização, devido à pandemia da COVID-19, decidiu adiá-la um ano.

Na fases de seleção internas, todos os países gravaram as suas atuações por prevenção. A gravação, entregue previamente pelas estações de televisão participantes (no caso de Portugal é a RTP), teve de “acontecer num estúdio e em tempo real (tal como seria no concurso), sem qualquer edição da voz ou de qualquer parte da atuação, depois de esta ser gravada”.

Veja na galeria a passadeira turquesa do festival da Eurovisão:

A organização só deverá utilizar a gravação de um dos 39 países: a Austrália, cuja delegação se viu impedida de viajar para os Países Baixos.

Embora a 55.ª edição do Festival Eurovisão da Canção seja disputada por 39 países, apenas 33 competem nas semifinais (16 na primeira e 17 na segunda). Os restantes seis países - os chamados ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e o país anfitrião (Países Baixos) - têm acesso garantido à final.

Em cada semifinal são escolhidos dez países. Portugal irá competir na quinta-feira por um lugar na final, durante a segunda semifinal.

A primeira semifinal

Na primeira semifinal competem Lituânia, Eslovénia, Rússia, Suécia, Austrália, Macedónia do Norte, Irlanda, Chipre, Noruega, Croácia, Bélgica, Israel, Roménia, Azerbaijão, Ucrânia e Malta.

PRIMEIRA SEMIFINAL

Os irreverentes The Roop, que este ano representam a Lituânia, têm a missão de abrir a primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Em palco, a banda vai apresentar o "Discoteque", tema sobre dançar sozinho em casa.

O desfile de canções segue depois com Soklič. A concorrente da Eslovénia vai apresentar a balada "Amen". Já a artista russa Manizha vai defender no palco o tema "Russian Woman".

O quarto artista a subir a palco será Tusse, escolhido para representar a Suécia em Roterdão. No palco, o cantor vai apresentar "Voices", canção com uma forte mensagem.

Já a concorrente que este ano representa a Austrália não estará em palco. A jovem Montaigne irá apresentar o tema "Technicolour" à distância, através de uma atuação gravada e sem edição.

A Macedónia do Norte, com "Here I Stand", de Vasil, será o sexto país a atuar, seguindo-se a Irlanda, que este ano é representada por Lesley Roy, com "Maps" e o Chipre, que vai tentar garantir passagem à final com o tema "El Diablo", de Elena Tsagrinou.

Já a Noruega promete levar os espectadores até às nuvens. Com as suas asas de anjo, Tix vai defender o tema "Fallen Angel". No alinhamento segue-se Albina, da Croácia, que espera conquistar os espectadores e os jurados com o tema "Tick-Tock".

Depois de mudarem de vocalista do ano passado para este, os Hooverphonic sobem a palco em 11.º lugar. A banda que represeta a Bélgica vai apresentar a canção “The Wrong Place” .

Israel será o 12.º país a atuar. Este ano, o país joga todas as suas cartadas com o tema "Set Me Free", interpretado por Eden Alene. O desfile de canções continua depois com a Roménia, que este ano é representada por Roxen, que vai apresentar o tema "Amnesia" - o país decidiu manter a artista que iria atuar em 2020, mas mudar o tema.

Já Azerbeijão, que este ano é representado por Efendi, com o tema "Mata Hari", atua em 14.º lugar, na reta final da primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Seguem-se os Go_A, da Ucrânia, que decidiram apostar em "Shum", um tema que mistura folk, eletrónicos, world music e pop.

Destiny (Malta), com o tema "Je Me Casse", tem a missão de fechar a cerimónia. Apresentada como um hino sobre a afirmação pessoal, a canção é uma das grandes favoritas da primeira semifinal.

Os favoritos da primeira semifinal

Segundo o site Eurovision World, que reúne vários dados das casas de apostas online, Malta, com o tema Je Me Casse" (Destiny) é o grande favorito da primeira semifinal. Já o segundo lugar do top pertence ao Chipre, que este ano se faz representar com o tema "El Diablo", de Elena Tsagrinou.

Com 93% de probabilidade de passar à final, os Go_A, da Ucrânia, ocupam o terceiro lugar das bolsas de apostas online. Já o quarto lugar pertence à Lituânia, seguida pela Rússia, Suécia, Noruega, Croácia, Azerbaijão e Roménia.

A segunda semifinal

SEGUNDA SEMIFINAL

Além de Portugal, na segunda semifinal participam também São Marino, Estónia, República Checa, Grécia, Áustria, Polónia, Moldávia, Islândia, Sérvia, Geórgia, Albânia, Bulgária, Finlândia, Letónia, Suíça e Dinamarca.

As duas semifinais e a final vão ter público a assistir ao vivo, tendo a organização colocado à venda este mês 3.500 bilhetes por espetáculo. Além disso, de acordo com informação disponível no 'site' oficial do Festival Eurovisão da Canção, o Governo dos Países Baixos autorizou a organização a ter também público em seis ensaios.

Este ano, “todas as delegações, artistas e equipa de produção seguem um protocolo rigoroso e não terão contacto com elementos do público”.

Com “Love is on my side” Portugal leva à Eurovisão, pela primeira vez, uma canção integralmente em inglês, composta por Tatanka, o vocalista dos The Black Mamba.

Tatanka é um dos fundadores dos The Black Mamba, banda formada em 2010 e que se move no universo dos blues, da soul e do funk.

Em paralelo com os The Black Mamba, Tatanka iniciou uma carreira a solo em 2016, “num registo mais pessoal e de regresso às suas raízes, contando histórias e apresentando temas originais em português”. O álbum de estreia, “Pouco Barulho”, chegou em 2019.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso em 2017, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, a competição.