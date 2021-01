Ouvir os artistas como se se estivesse numa sessão de gravação, num estúdio de música: tem sido este o ponto de partida das CLAV Live Session desde janeiro de 2018. Depois da atuação de Don Pie Pie, no passado dia 8, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, a edição de 2021 vai prosseguir com Valter Lobo, Luca Argel e Mister Roland nas próximas semanas.

Mais uma vez, as atuações serão realizadas no formato misto (online e com público), cumprindo as normas da Direção Geral da Saúde, com um máximo de 10 espectadores por sessão.

Entre as novidades para a primeira temporada de 2021, de janeiro a junho, está o reforço da agenda, passando de uma para duas sessões mensais, e uma descentralização entre dois territórios. As 12 sessões do primeiro semestre serão agora realizadas entre Guimarães, no Centro e Laboratório Artístico de Vermil, e em Vila Nova de Famalicão, em vários polos da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco - cada espaço acolhe seis sessões.

Valter Lobo e Luca Argel atuam no Centro e Laboratório Artístico de Vermil, a 8 e 22 de janeiro, respetivamente, e Mister Roland no Polo de Riba de Ave da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, a 19 de fevereiro. Todas as atuações arrancam às 21h30.

"Traz um Livro Também"

Além de apostar em cantautores, ao longo desta temporada a direção artística pretende incentivar os espectadores e ouvintes à pratica da leitura. Assim, as sessões terão livros como cenário, explica a organização em comunicado.

"Traz um Livro Também" será o mote para esta nova temporada. Para ter acesso ao concerto no espaço do CLAV - Centro e Laboratório Artístico de Vermil, o público terá de doar um livro para a criação de uma biblioteca neste espaço. Para aceder aos concertos descentralizados pelos vários polos da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, os espectadores terão de requisitar um livro para leitura em casa.

Também será alterada a forma de visualização online da iniciativa. As sessões serão emitidas em direto nas páginas de Facebook associadas ao evento e ficarão disponíveis durante dois dias. Quem quiser rever a sessão, poderá fazê-lo no canal de televisão por cabo Alma Lusa, na posição 139 do MEO. Depois dessa retransmissão, as mesmas serão disponibilizadas numa plataforma de streaming criada pela CAISA, onde estarão todas as CLAV Live Session, e o seu acesso será feito através de uma subscrição dessa plataforma.