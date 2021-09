Os australianos Dead Can Dance vão dar dois concertos nos dias 1 e 2 de junho do próximo ano no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, anunciou a promotora.

De acordo com comunicado da Ritmos, os concertos vão ser uma “viagem pelos 30 anos de carreira de Dead Can Dance, incluindo temas dos emblemáticos álbuns ‘The Serpent’s Egg’, ‘Aion’ e ‘Into The Labyrinth’”.

Os bilhetes vão ser postos à venda na sexta-feira.

Em 2019, os Dead Can Dance deram dois concertos na Aula Magna, em Lisboa, tendo antes passado pela Casa da Música, no Porto, em 2012, pelo Coliseu de Lisboa e pelo Primavera Sound, no Porto, em 2013.

Antes do concerto no Parque da Cidade do Porto, em 2013, Brendan Perry disse à Lusa que ele e Lisa Gerrard “nunca” estão “absolutamente na mesma página”, ainda que compreendam “qual a direção que a música deve seguir, sem sempre concordar na forma de lá chegar”.

“A nossa música é bastante clássica. Não ficou datada pela moda. Pode ir à década de 1980, 1990, 2000, nunca quisemos fazer música que fosse da moda ou daquele tempo, quisemos fazer música da imaginação, da mente, derivada de culturas antigas”, disse o músico.