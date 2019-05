Fernando Daniel foi desafiado pela RFM a criar uma versão alternativa de uma canção. Para a rubrica "Sem Palheta", o músico português escolheu "Deixei Tudo Por Ela", a canção mais popular de Zé Cabra.

"Lembram-se de me ouvir dizer aqui que tinha feito uma versão de uma música que ninguém ia estar à espera? É do Zé Cabra... vejam lá se conhecem", escreveu Fernando Daniel nas Stories na sua conta no Instagram.

O vídeo foi partilhado esta terça-feira, dia 21 de maio, nas redes sociais da RFM.

Veja o vídeo:

Veja aqui o vídeo completo