O álbum, com selo da editora conimbricense Lux Records, foi gravado e produzido nos estúdios Blue House, contando com a colaboração de Rui Maia (X-Wife) numa das faixas do disco, anunciou a editora.

"Será um pouco redutor falar de um projeto só de pós- punk. Temos músicas claramente nessa linha, mas também temos umas guitarras gótico vanguardistas. Mas a nossa principal preocupação é fazer canções. Os 11 temas poderiam ser 11 singles", afirmou à agência Lusa Alberto Ferraz, um dos membros do grupo.

Para o guitarrista, no álbum, há uma mescla de referências que vão do pós-punk à pop dos anos 1980, com letras "muito introspetivas e muito melancólicas" em canções em que há sempre uma "preocupação clara com os refrães".