Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G., T-Rex e Whitney Houston juntaram-se ao Rock and Roll Hall of Fame, anunciou a instituição esta quarta-feira. Jon Landau, que geriu a carreira de Bruce Springsteen, e Irving Azoff, manager dos Eagles, vão receber o prémio Ahmet Ertegun.

A inclusão de Notorious B.I.G. e Houston marca a continuidade da aceitação crescente de géneros diferentes do rock pela instituição. Nos últimos anos, o rapper Tupac Shakur e a cantora Janet Jackson também foram incluídos.

No entanto, a organização fundada no início dos anos 1980 enfrentou críticas ao longo dos anos pela sua falta de diversidade e reconhecimento limitado das mulheres.

Durante a cerimónia do ano passado, Janet Jackson mencionou a questão no seu discurso de aceitação, pedindo para que em 2020 fossem "incorporadas mais mulheres".

Mas apenas três mulheres estavam na lista de potenciais candidatos deste ano: Houston, que conseguiu entrar, Pat Benatar e a banda Rufus com cantora Chaka Khan.

A cerimónia anual está marcada para 2 de maio em Cleveland, Ohio, cidade natal do Rock and Roll Hall of Fame.

A instituição considera elegíveis os artistas que possuem 25 anos de lançamento da sua primeira gravação comercial.

Os novos membros são escolhidos através de uma votação com mais de 1000 músicos, historiadores e membros da indústria que levam em consideração o trabalho de toda a carreira do artista, a sua inovação, habilidade e influência.