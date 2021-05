Em palco, ao lado de NEEV (voz, guitarra e piano), vão estar João Barradas (guitarra e teclados) e Rui Reis (bateria).

Ao SAPO Mag, NEEV frisa que os preparativos para os concertos "têm corrido muito bem". "Tem sido um longo percurso, temos uma maneira muito própria de preparar concertos. A partir do momento em que sei para onde quero ir e o conceito começa a ganhar forma na minha cabeça, torna-se um processo colaborativo entre mim e a minha banda. Existe uma sinergia muito grande e um elo que cada vez se estreita mais. Sinto-me confiante na experiência que vamos proporcionar às pessoas e com esperança que a vivamos juntos", conta.

"Uma Odisseia em Concerto" é o nome do espetáculo que tem como ponto de partida o álbum de estreia ("Philosotry"), que entrou para o top nacional de vendas. "Dancing in The Stars", o tema mais votado pelo público na final do Festival da Canção 2021, e a primeira canção que NEEV editou em 2016, "Breathe", com os noruegueses SEEB, também não vão ficar de fora do alinhamento.

"Terá como base o álbum, ainda que a partir daí, existam surpresas. O alinhamento é uma peça que irei deixar ser surpresa até ao fim. Como fã, sempre adorei ir a concertos em que sinto que existe uma vontade de explorar as músicas, de ir para além do seu mundo visível. Muitas vezes para três minutos de musica existe toda uma exploração, um processo. Eu gosto de convidar as pessoas a entrar nesse mesmo processo, a ir para além das músicas e, consequentemente, para além de nós próprios", confessa.

"Quero que estes concertos sejam algo que nos transporta. Quero que o tempo passado no teatro seja como que uma fuga para um universo paralelo do qual não queremos air e temos alguma dificuldade em voltar. Esta odisseia será uma viagem, a musica será o seu veículo e a entrega o seu combustível", remata.