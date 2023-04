A história é bastante conhecida: amigos desde a infância, Matt Damon e Ben Affleck passaram anos a tentar vingar como atores em Hollywood até que criaram a sua própria oportunidade, escrevendo o argumento de "O Bom Rebelde", que lhes deu o estrelato e um Óscar.

Ben Affleck recordou parte desse percurso quando esteve na quinta-feira à noite no programa "The Late Late Show with James Corden" para falar de "Air", o filme onde dirige como realizador pela primeira vez o grande amigo... que descreveu como um mau colega de quarto que fugia das limpezas e se esquecia de pagar as contas.

James Corden quis esclarecer se era mesmo verdade que os dois tinham partilhado uma conta bancária na juventude.

"Por que é as pessoas acham isso invulgar? Éramos adolescentes, vivíamos em Boston e queríamos ir a Nova Iorque para uma audição, queríamos ajudar-nos um ao outro. Um de nós ganharia dinheiro suficiente para podermos ir de comboio a Nova Iorque para a próxima audição. Depois mudámo-nos para Los Angeles, morávamos na mesma casa e era o mais fácil – e o Matt nunca pagou uma conta até hoje", brincou.

A imagem de Matt Damon pode ser a de "ajuizado", mas Affleck continuou a contar com prazer a experiência das luzes deixarem de funcionar na casa e ter de explicar ao amigo que "a companhia de serviços públicos precisa de dinheiro para continuar a financiar a nossa eletricidade".

Foi então que James Corden quis saber se o considerava um bom ou mau colega de quarto.

"O Matt é um tipo maravilhoso. Adoro-o. É o meu melhor amigo. Tem sido excelente comigo a minha vida inteira. É um tipo brilhante. Não recomendaria morar com ele porque tem uma capacidade... já conheceste pessoas que 'bloqueiam' as coisas? Acho que é por isso que ele é um ator tão bom. Consegue concentrar-se", contou em tom mais sério.

"Uma das coisas que ele 'bloqueia' é a ideia de que, quando se termina algo, tem de ser lavado ou deitado fora", acrescentou.

"Depois de limpar o que ele fazia durante anos", as coisas chegaram a um ponto que entrou em greve de zelo com o seu irmão mais novo, o ator Casey Affleck, também a viver com eles.

"Só esperar e ver quanto tempo ele vai demorar antes de se levantar e dizer 'Está cheio de lixo', e demorou semanas... duas semanas sem tocar no apartamento", recordou.

Affleck recorda-se de ter chegado a casa e encontrado o amigo concentrado no jogo de hóquei de 1992 na consola Sega "no meio do que era a sala de estar, cercado por círculos de lixo".

Era um cenário estarrecedor: "Olhei para um sushi que tinha tipo uma semana e meia e havia larvas. Ficámos do género, 'Rendemo-nos. És bom demais. Não conseguimos vencer-te'".

"Deus abençoe a sua esposa Lucy [Luciana Barroso], existe um lugar para ti no Céu", concluiu.

O MOMENTO DA ENTREVISTA.