“Em ‘Diálogos’, a ação dos corpos encontra múltiplas formas de organização que põem em vibração uma ‘conversa de chacha’, dando assim visibilidade à dimensão sociológica, mas sobretudo existencial, absurda, trágico-cómica, do desempenho performativo que sustentamos na vida de todos os dias, no nosso quotidiano mais trivial”, afirma uma sinopse do espetáculo.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Torres Novas afirma que Henrique Furtado Vieira, engenheiro em Energia e Meio Ambiente, bailarino, performer e coreógrafo, fez a sua formação artística em várias instituições europeias, colaborando atualmente com Aloun Marchal e Chiara Taviani “na criação de espetáculos/performances onde os estilos e os géneros se sobrepõem, e onde a presença vocal e a imaginação têm um lugar de destaque”.