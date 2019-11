De acordo com a editora Booksmile, Jeff Kinney estará no dia 26 no auditório da Universidade Nova de Lisboa, no Campus de Campolide, para uma sessão para cerca de 350 crianças de escolas da capital.

A passagem do autor por Portugal insere-se numa digressão mundial em torno de "De-mo-li-ção", o mais recente livro da coleção de sucesso que o tornou famoso.

As histórias são protagonizadas por Greg Heffley, um rapaz de 12 anos, que conta peripécias da vida dele num registo diarístico, escrito e desenhado.

No novo volume, a família Heffley decide fazer remodelações em casa, depois de receber uma herança, mas os problemas aparecem quando começam a deitar as paredes abaixo.

Em Portugal, a série já soma, segundo contas da editora, 1,3 milhões de livros vendidos, num universo de 200 milhões de exemplares em todo o mundo.