Na sua conta no Instagram, Dino D'Santiago publicou um texto emotivo sobre a importância de "regressar à infância e resgatar aquele 'nós' que fomos obrigados a esquecer". "Por algum motivo fomos obrigados a esquecer para sofrermos menos enquanto adultos, até nos apercebermos que tudo não passa de uma ilusão e aquela Criança ainda existe dentro de nós e muitas vezes é a grande impulsionadora das nossas ações", frisou.

"Em criança sempre me senti o mais feio, pobre, ignorante e preterido, por vários motivos que me limitavam a auto confiança, os sonhos. Era domado por um temor a Deus, fruto de uma severa educação Católica e somente hoje como adulto, graças a uma busca por um entendimento de quem realmente Sou e qual o meu propósito, que aumentou ainda mais com o nascimento do meu filho, é que tenho a coragem de finalmente abraçar o Dino que ficou no passado com tanto por dizer", escreveu o músico nas redes sociais.

"Hoje sei que a Música deu-me a Liberdade de Expressão que tanto desejei naquela prisão infantil. O Palco é o altar onde me confesso e realizo", confessou.

Leia o texto: