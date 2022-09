Em comunicado, a Câmara de Torres Novas afirma que os bilhetes para a programação de setembro a dezembro estarão à venda a partir de segunda-feira, estando agendada para o próximo dia 24 a peça “Ilhas”, com encenação de Claudio Hochman e interpretação e cocriação de Patrícia Borralho, Juana Pereira da Silva e Inês Sobreda.

Rui Veloso, acompanhado por um trio de guitarras, apresentará um concerto intimista dia 1 de outubro, seguindo-se, dia 8, um espetáculo para crianças, “Capuchinho”, pelo Teatro Plage, e a atuação de Rita Redshoes, com o seu “Lado Bom”, a 21.

Para celebrar o 17.º aniversário da remodelação do atual edifício, que se assinala em outubro, o Teatro Virgínia apresenta “uma programação especial de entrada gratuita”, com os Cais do Sodré Funk Connection, dia 13, o espetáculo para crianças “Costurar Cantigas e História" e LaFontinha, numa viagem ao cancioneiro clássico da música popular hispano-americana (ambos dia 15).

Ao longo do mês estará patente, no 'foyer', a exposição “Retratos Contados de Ruy de Carvalho”, mostrando “um pouco do muito que é a vida e obra do consagrado ator”, estando agendada para dia 27 uma tertúlia com Ruy de Carvalho e Alice Vieira.

Diogo Infante abrirá a programação do mês de novembro (dia 4) com a peça “O Amor é tão simples”, na qual participa juntamente com Ana Brito e Cunha, Ana Cloe, António Melo, Cristóvão Campos, Flávio Gil, Joana Pais de Brito, Miguel Raposo, Patrícia Tavares e Rita Salema.

Para 11 de novembro está marcada a estreia da peça “Visita da Velha Senhora”, pelo Teatro Maior de Idade, e, no dia seguinte, o compositor e pianista holandês Joep Beving sobe ao palco no âmbito do Misty Fest.

A Companhia Olga Roriz apresentará “Pas d’agitation”, uma performance-instalação de dança e vídeo ao vivo, com um elenco de quatro intérpretes e um artista visual, a 19 de novembro, culminando a programação do mês dia 26 com o ator e humorista Gilmário Vemba, que apresentará o seu mais recente espetáculo, “Temas”.

O Coral Sinfónico de Portugal abre o mês de dezembro, dia 3, com “Messias”, seguindo-se, dia 10, a companhia Classic Stage, com “A Bela Adormecida”, bailado em um prólogo e dois atos, “numa produção clássica com elementos cenográficos de um realismo incrível, figurinos deslumbrantes, acessórios manufaturados com detalhes sumptuosos e um leque de melodias encantadoras que compõem esta grande obra-prima do ballet clássico”, afirma a nota.

A programação do ano termina com o concerto de Ólafur Arnalds, agendado para 16 de dezembro, “uma certeza absoluta da cena internacional que cruza uma abordagem moderna à música clássica, eletrónica e pop num todo absolutamente harmonioso que entusiasma audiências internacionais”, acrescenta.

No âmbito da programação “Fora de Portas”, o Teatro Virgínia levará os Cao Laru ao exterior do castelo de Torres Novas, dia 16 de setembro, Silvana Ivaldi e Ves Liberta ao jardim Almonda Parque, a 08 de outubro, Luana do Bem ao Teatro Maria Noémia, a 28 desse mês.

O Teatro Meia Via apresentará a sua peça “Do Pedido à Boda” no Pedrógão (30 outubro), em Casais de Igreja (27 de novembro) e em Alcorochel (11 de dezembro).