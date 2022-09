Luís Franco-Bastos anunciou esta segunda-feira, dia 12 de setembro, o seu mais recente espetáculo a solo. "Diogo" será apresentado dia 16 de dezembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em formato 360.º.

"O tão aguardado regresso aos palcos, depois da bem-sucedida digressão 'Consciente', em 2019, é um relato e uma desconstrução de experiências, de muitas memórias, questões íntimas e familiares. Ao invés de imitar ou falar dos outros, Luís Franco-Bastos vira o espectáculo para si próprio como nunca o fez", explica a promotora em comunicado.

No ano em que celebra 15 anos de carreira, o comediante vai apresentar-se em palco de uma forma mais próxima. As histórias pessoais e familiares de “Diogo”, o nome pelo qual os pais de Luís “Diogo” Roda Madureira Franco-Bastos o tratavam na infância, com o intuito de o distinguir de Luís, o seu pai, ou de Luís Miguel, o seu irmão, "tomam conta de toda a narrativa ao longo de mais de uma hora".

PREÇOS E HORÁRIOS

Abertura de portas: 21h00

Início de espetáculo: 22h00

Plateia — 25€

Balcão (lugares sentados) — 20€

Camarote de 1.ª — 22€

Camarote de 2.ª — 18

Galeria de pé — 15€