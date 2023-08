O artista reúne, pela primeira vez, duas linhas de trabalho estilísticas e paralelas, segundo a galeria, acrescentando que as obras propõem narrativas que possuem a mesma linguagem, criando conversas livres à interpretação.

Juan Tessi, artista nascido em 1972, no Peru, e residente na Argentina, constrói e dissolve fronteiras e normas nas suas composições, “incitando o pensamento de quem as observa a imaginar a sua continuação para além dos limites da tela”.

A exposição “Dios me odia” é inaugurada a 15 de setembro, entre as 18h00 e as 21h00, e ficará patente até 11 de novembro.