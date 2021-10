Segundo a Associação António Fragoso, estarão presentes "alguns familiares do compositor, representantes do município e de figuras ilustres que apresentarão as diferentes obras e guiarão o público ao longo desta tarde cultural", que irá realizar-se na sede da Associação Filarmónica da Pocariça.

Uma das pessoas presentes será a pintora Dina Lopes, "autora do novo quadro que retrata as várias fases da vida e obra de António Fragoso e inclui alguns dos personagens que partilharam momentos vividos com o compositor".

Segundo a associação, "o quadro passará a ocupar um lugar de destaque no Salão da Casa Fragoso, sendo apresentado ao público pela própria pintora".

Será também apresentado o CD "Integral de Música de Câmara de António Fragoso", que esteve a ser desenvolvido desde 2018.

"Esta obra musical de grande qualidade tem como intérpretes a pianista Inês Andrade, professora na Universidade de Iowa (E.U.A.), a violinista Tamila Kharambura, natural da Ucrânia e professora da Escola Superior de Música de Lisboa, e o violoncelista Fernando Costa, músico da Orquestra Gulbenkian", explica.

O livro de António Canteiro, intitulado "Nocturno", será apresentado pelo escritor António Tavares, convidado especial da Associação António Fragoso.

"O livro venceu o Prémio Literário Ferreira de Castro, atribuído pela Câmara Municipal de Sintra em 2020 e tem agora a sua primeira edição pela Editora Gradiva", acrescenta a associação.