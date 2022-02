A Disneyland Paris é o destino turístico mais procurado na Europa e já recebeu nos seus 30 anos de existência mais de 375 milhões de visitantes, que passaram pelos seus dois parques temáticos - Parque Disneyland e Walt Disney Studios - pelos vários e hóteis e pela Disney Village, a zona de compras e restaurantes à saída dos parques.

A 6 de março começam as celebrações do 30º aniversário da Disneyland Paris e, para soprar as velas, foram anunciadas várias novidades para os visitantes. "Uma nova era vai começar a 6 de março. Esta era vai ser marcada por transformação, criatividade ilimitada e nova tecnologia, sempre para uma experiência mais imersiva e inesquecível para os visitantes", diz a Disneyland Paris em comunicado.

Um novo espetáculo diurno e um novo pre-show para o espetáculo noturno

Concept art do pre-show "Disney D-Light" créditos: Disneyland Paris

Durante o ano de celebração do 30º aniversário, todos os dias haverá um novo espetáculo diurno na praça central em frente ao Castelo da Bela Adormecida, cuja fachada foi recentemente restaurada. O espetáculo tem o mote "Dream... and Shine Brighter!" e contará com mais de 30 personagens Disney e bailarinos e uma banda sonora criada para o efeito. É aí também que Mickey, Minnie, Donald e companhia exibirão os seus novos fatos, criados especialmente para os 30 anos dos parques.

Ao início da noite, antes do espetáculo de luz, video-mapping e fogo-de-artifício Disney Illuminations haverá um novo pre-show com recurso a nova tecnologia nunca antes usada nos parques Disney. O pre-show "Disney D-Light" vai juntar projeções de vídeo, jatos de água com luz e uma coreografia de drones no céu à volta do castelo ao som de canções Disney.

200 drones serão usados para fechar o espetáculo durante um período limitado de tempo e vão formar no céu o logo do 30º aniversário dos parques, que é também a forma de um Mickey. A banda sonora para o "Disney D-Light" foi gravada nos emblemáticos estúdios de Abbey Road, em Londres.

Uma nova área temática para a Marvel

Avengers Campus

Depois da recente transformação do Hotel New York para acolher tematização dos heróis da Marvel no interior, vai chegar ao parque Walt Disney Studios o Avengers Campus. Com inauguração agendada para o verão esta será a nova área temática da Disneyland Paris dedicada a heróis do catálogo da Marvel como Homem-Aranha, Homem de Ferro ou Thor.

Os visitantes vão poder embarcar em aventuras com os seus heróis favoritos e completar missões no seu lugar.

Um makeover para a Minnie com a assinatura de Stella McCartney

Para o 30º aniversário, a Disneyland convidou a estilista britânica Stella McCartney para criar um novo visual para a Minnie. Pela primeira vez, a personagem vai usar um fato de calças. O fato azul com bolas pretas vai ser usado por Minnie no Parque Walt Disney Studios em Março, para celebrar o mês da história das mulheres.

"A Minnie sempre teve um lugar especial no meu coração. Partilhamos os mesmos valores. O que adoro na Minnie é o facto dela ser a personificação da felicidade, expressão individual, autenticidade e o facto dela inspirar pessoas de todas as idades por todo o mundo. Para além disso, ela tem um estilo incrível", explica a estilista Stella McCartney.

Jardins renovados e bebidas e comidas para celebrar

Gardens of Wonder, em frente ao castelo da Bela Adormecida

Em frente ao castelo da Bela Adormecida mais de 10 jardins temáticos vão ter mais de 30 novas esculturas com personagens Disney e Pixar, das princesas aos vilões, que ganharão vida. Por exemplo, o jardim da Ásia vai ter esculturas de Mushu ("Mulan"), Baymax ("Big Hero 6") e Sisu ("Raya e o Último Dragão").

E porque os aniversários têm de ter bolos, vai haver novas iguarias e bebidas para provar criadas especificamente para os 30 anos dos parques. "Les Délices de Minnie" é o doce oficial dos 30 anos, mas nos buffets dos vários restaurantes também vai haver macarons especiais para a ocasião. Nas bebidas, haverá ainda um cocktail de aniversário para provar.

As comemorações do 30º aniversário da Disneyland Paris arrancam oficialmente a 6 de março.