"É com grande tristeza que partilho a notícia da morte de Betty Davis, uma grande influência da música com diversos talentos e estrela do rock pioneira, cantora, compositora e ícone da moda", anunciou uma amiga de Davis, Constance Portis, num comunicado publicado no site da artista.

Betty Davis nasceu a 26 de julho de 1945 na região rural do estado da Carolina do Norte. Começou a ganhar notoriedade no início da década de 1960 ao trabalhar como modelo com apenas 16 anos. Alguns anos depois, apostou de vez na carreira musical.

Segunda mulher do ícone do jazz Miles Davis, a cantora negra foi um pilar do cenário musical da década de 1960 em Nova Iorque e gravou praticamente todo o seu repertório entre 1964 e 1975, com canções de sucesso como "Get Ready for Betty".

A artista reuniu fãs e admiradores com o seu lirismo sexualmente sincero e à frente de seu tempo, que inspirou estrelas como Prince e Madonna em discos como "Betty Davis" (1973) ou "They Say I'm Different" (1974).

Em apenas um ano de casada com Miles Davis, Betty é apontada como responsável por ter feito o trompetista se atualizar para o rock da época, apresentando-o a artistas como o falecido guitarrista Jimi Hendrix e abrindo caminho para a sua fase de fusão que incluiu o álbum "Bitches Brew", de 1970.

Rappers proeminentes como Ice Cube e Talib Kweli experimentaram as suas criações musicais para uso na sua própria produção.

A música de Betty Davis não foi um grande sucesso comercial, mas inspirou artistas ao longo de décadas. Para a cantora Janelle Monáe, Betty é "uma das madrinhas da redefinição de como as mulheres negras podem ser vistas na música".