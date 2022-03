Holly (Miguel Oliveira) integra o cartaz do palco Do LaB, dedicado às sonoridades eletrónicas, atuando no dia 15 de abril, segundo o agenciamento do músico e produtor, num comunicado enviado à agência Lusa.

Esta não é uma estreia do artista português naquele festival californiano, que não se realizou em 2020 e em 2021 devido às restrições impostas pelo combate pandemia da COVID-19. Em 2019, Holly integrou também o cartaz do Do LaB.

Este ano, o festival Coachella decorre nos dias 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de abril e tem como cabeças de cartaz, Harry Styles, Billie Eilish e Ye (nome recentemente adotado por Kanye West).

Além destes três artistas, irão atuar no festival dezenas de músicos e bandas, entre os quais BadBadNotGood, Princess Nokia, Phoebe Bridgers, Big Sean, Baby Keem, Stromae, Disclosure, Megan Thee Stallion, Anitta, Pablo Vittar, Hot Chip, Doja Cat, Run the Jewels, Jamie XX, Vince Staples ou Viagra Boys.

O DJ e produtor das Caldas da Rainha, a residir entre Portugal e os Estados Unidos, tem sido bem-sucedido fora de Portugal com atuações um pouco por todo o mundo.

Em setembro de 2017, Holly foi um dos vencedores dos Goldie Awards, prémios criados pelo DJ e produtor canadiano A-Track e, em março de 2018, atuou no South by Southwest (SXSW), festival dedicado ao mercado da música, cinema e tecnologias digitais.

O português foi responsável pela produção de oito temas de um dos álbuns que este ano esteve na competição pelo Grammy de Melhor Álbum de Dança/Eletrónica, “Planet’s Mad”, de Baauer.

Um dos temas desse álbum, “HOT 44”, foi escolhido para integrar a banda sonora do filme “The Batman”, recentemente estreado.