Depois do lançamento de "Bela", Djodje está de volta com "You",tema com uma "batida quente que o mantém fiel às suas origens".

"O novo tema presta homenagem à dura realidade de muitas mães que saem do conforto do seu país à procura de oferecer melhores condições aos filhos", explica a equipa do músico em comunicado, acrescentando que o single é uma "homenagem dançante ao amor eterno, da coragem, de quem ama verdadeiramente os seus".

O novo tema estreou-se no canal de Youtube da Broda Music e encontra-se disponível em todos os serviços de streaming.

Veja aqui o videoclip.