"Vou estar em breve em Portugal, com vários concertos", revelou Fafá de Belém em conversa com o SAPO Mag, nos bastidores do Rock in Rio Brasil. O regresso já tem data marcada e a digressão arranca a 20 de outubro, com um concerto acústico na FNAC Colombo, em Lisboa, onde a artista irá apresentar o seu disco "Do tamanho certo para o meu sorriso".

A artista brasileira vai arrancar a digressão em Lisboa, no dia 23 de outubro, com um concerto no Capitólio. No primeiro espetáculo da digressão, Fafá de Belém vai ter Carolina Deslandes com convidada especial.

A viagem continua em Leiria (dia 24, no Teatro José Lúcio da Silva), Póvoa de Varzim (dia 25, no Casino), Santa Maria da Feira (dia 26, no Europarque) e em Braga (dia 27, no Altice Forum Braga).

"O espetáculo é uma viagem para frente, para trás; para o passado, para o presente e alguma coisa de futuro. Tem coisas minhas, sucessos meus, sucessos revisitados, coisas que Portugal não conhece, coisas que Portugal conhece muito", explica a cantora.