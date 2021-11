Esta terça-feira, dia 10 de novembro, na sua conta no Instagram, Helena Coelho, das Doce, pediu ajuda para Teresa Miguel, cantora que também fez parte da girl band portuguesa. Nas redes sociais, a artista diz que a amiga está "há ano e meio à espera de ser operada à anca".

A publicação tornou-se viral nas redes sociais e, horas depois, a cantora revelou que a colega vai ser apoiada pela Casa do Artista. "Muito obrigada a todos pelas partilhas, pela ajuda. A Casa do Artista não ficou indiferente e já está a ajudar a nossa querida Teresa", revelou.

"Tudo se vai resolver! A Teresa tem uma dura batalha pela frente mas com a ajuda de todos nós ela vai superar e vencer esta tão grande e dolorosa adversidade. Conforme for tendo notícias informar-vos-ei de tudo! Não vou esquecer a vossa ajuda e empenho ao meu apelo, à situação da Teresa", escreveu Helena Coelho.

Nas redes sociais, José Raposo também reagiu às notícias. "A Lena Coelho publicou um texto alertando-nos para a situação de saúde grave de uma colega - a Teresa Miguel! Logo se gerou uma onda de solidariedade extraordinária nas redes sociais! E, felizmente, está já tudo controlado, pois a Apoiarte - Casa do Artista, através do seu director Luís Aleluia, agiu com rapidez", revelou o ator nas redes sociais.

"Desejo o melhor para a Teresa, uma das Doce de quem tanto se fala nesta altura. E um beijo especial para a outra Doce que teve este lindo gesto, a amiga comum Lena Coelho", acrescentou.