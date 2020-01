Sobre o espetáculo, pouco se sabe. Para esta digressão Madonna, preferiu apostar em concertos mais intimistas em pequenas salas e não tem autorizado a recolha de imagens pela imprensa. O público também não pode usar telemóveis durante os concertos.

De acordo com o site Setlist.fm, Madonna tem arrancado os concertos da digressão "Madame X" com "God Control", "Dark Ballet" e "Human Nature". No alinhamento seguem-se as canções "Express Yourself", "Vogue", "I Don’t Search I Find", "Papa Don't Preach" / "American Life", "Coffin", "Batuka", "Fado Pechincha" (Isabel De Oliveira), "Killers Who Are Partying", "Crazy", ""Welcome to My Fado Club" / "La Isla Bonita" e "Sodade", de Cesária Évora.

Na reta final dos concertos, Madonna aposta em "Medellín", "Extreme Occident", "Rescue Me", "Frozen", "Come Alive", "Future", "Crave", "Like a Prayer" e "I Rise".

Nas atuações, a 'rainha da pop' conta com alguns portugueses ao seu lado - Gaspar Varela (guitarra portuguesa), Carlos Mil-Homens (percussão) e Jéssica Pina (trompete). A Orquestra Batukadeiras e o cantor e multi-instrumentista Miroca Paris, antigo colaborador de Cesária Évora, também sobem a palco.

Os bastidores

Na última semana, Madonna partilhou vários vídeos dos preparativos para os concertos em Lisboa. Na passada quarta-feira, dia 8 de janeiro, a artista partilhou na sua conta no Instagram um vídeo dedicado a Lisboa.

"A 'Madame X' volta a Lisboa. O lugar onde tudo começou. A vida é um círculo!!", escreveu Madonna na legenda que acompanha o vídeo.

Veja o vídeo:

Na sua conta na rede social, Madonna mostrou ainda os bastidores dos ensaios no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Veja os vídeos:

Telemóveis "trancados" nos concertos

No arranque da digressão, as promotoras dos concertos nos Estados Unidos enviaram aos fãs alguns avisos. De acordo com um e-mail da Ticketmaster, os espectadores não podem usar smartphones durante os espetáculos.

A promotora explica que os telemóveis são guardados em "bolsas trancadas", que só podem ser abertas no final do concerto. "Qualquer pessoa que seja vista com um smartphone durante um concerto será expulsa do local", frisa o texto partilhado nas redes sociais.

O caminho até "Madame X"

Na página oficial, Madonna revelou que o 14.º álbum de estúdio foi gravado ao longo dos últimos 18 meses em Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles (Estados Unidos) e que foi criativamente influenciado por Lisboa, onde tem vivido "ao longo dos últimos anos".

"Lisboa é onde o meu disco nasceu. Encontrei lá a minha tribo e um mundo mágico de músicos incríveis que reforçaram a minha crença de que as músicas à volta do mundo estão todas ligadas e são a alma do universo", afirma a cantora no site oficial.

Dino d'Santiago, Celeste Rodrigues, Fábia Rebordão, Ricardo Toscano, Gaspar Varela e as Batiqueiras de Cabo Verde são alguns dos artistas com quem Madonna se cruzou nos últimos meses, a avaliar pelas fotografias e vídeos que tem divulgado nas redes sociais.

Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o álbum "Madame X" apresenta 15 temas entre os quais uma versão de "Faz Gostoso", da cantora portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em português com a artista brasileira Anitta, e "Medellín", o primeiro single, que é um dueto com o músico colombiano Maluma.

"Madame X" celebra "a longa relação" da cantora norte-americana com a música e a cultura latinas e as canções são interpretadas em português, espanhol e inglês, lê-se no texto de apresentação.

Em 2018, quando completou 60 anos, Madonna disse numa entrevista à revista italiana Vogue que a temporada recente em Lisboa a influenciou no processo criativo deste álbum.

"Conheci imensos músicos maravilhosos e acabei por trabalhar com muitos deles no meu novo disco, por isso, sim, Lisboa influenciou a música e o meu trabalho. Como não influenciar? Não sei como é que eu teria passado este ano sem ter conhecido toda esta cultura", disse a cantora norte-americana na entrevista.