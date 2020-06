A MTV Portugal vai transmitir o Global Goal: Unite for Our Future – The Concert no dia 27 de junho, às 22h30. O evento especial será emitido através de plataformas digitais e canais de televisão de todo o mundo e tem como objetivo "destacar o impacto desproporcional que a COVID-19 tem em comunidades mais carenciadas e marginalizadas".

Apresentado por Dwayne Johnson, o especial vai contar com atuações de Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber e Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher e Yemi Alade. Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi ou Salma Hayek Pinault também vão participar no evento online.

"A transmissão virtual vem assim celebrar o trabalho dos cientistas, profissionais de saúde, ativistas e organizações que têm vindo a inovar, desenvolver e distribuir testes, tratamentos e vacinas para a COVID-19 a todas as pessoas que precisam nas suas horas de maior necessidade", explica a MTV Portugal em comunicado.

Em Portugal, será possível assistir ao evento global através da MTV Portugal no dia 27 de junho, sábado, às 22h30, com repetições no dia seguinte, 28 de junho, às 14h40 e às 00h00. Paralelamente, a transmissão do Global Goal: Unite for Our Future – The Concert ficará disponível no Facebook da MTV a partir das 19h00 de sábado.