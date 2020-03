André Henriques, quase a celebrar 40 anos, recordou que tomou recentemente a decisão de se dedicar em exclusivo à música, depois de ter passado grande parte da vida adulta, de fato e gravata, dividido entre os Linda Martini e a consultoria numa empresa.

"Não me dava particular gozo a nível pessoal, mas tinha o conforto financeiro, tinha as contas pagas. Ao fim de tantos anos nessa rodinha, houve uma altura que coincidiu com o nascimento do meu primeiro filho e em que disse que não queria mais. Queria ser uma versão mais feliz de mim", disse.

Musicalmente, "Cajarana", produzido pelo músico brasileiro Ricardo Dias Gomes, representa a ideia de simplicidade e imediatez, mais focado na lírica do que na música.

"Foi tentar não ceder à tentação de reescrever, de limar e polir as coisas. Queria que fosse uma coisa muito imediata. Daí ter sido feita em tempo recorde", disse.

Em "Cajarana", André Henriques conta com a participação dos músicos Ricardo Dias Gomes, Pedro Ferreira e Ivo Costa.

Apesar das medidas restritivas por causa da doença COVID-19, as datas de apresentação de "Cajarana" mantêm-se, entre as quais a 29 de março, no Teatro Cinema de Fafe, a 18 de abril, na Casa da Cultura de Setúbal, a 22 de abril, no Capitólio, em Lisboa, e, a 22 de maio, no Theatro Circo de Braga.