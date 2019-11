No total são mais de 300 títulos, em português e alemão, de autores de língua portuguesa. Paralelamente, o Camões Berlim organizou um programa com os escritores Isabela Figueiredo, Kalaf Epalanga, a investigadora Cristina Filipe e a editora Arnoldsche.

“Usamos todas as oportunidades que temos para trazer autores de língua portuguesa à Alemanha. E disponibilizarmos estes livros ao público fornece um contexto fantástico para termos autores connosco”, adianta Patrícia Severino, salientando a preparação que está a ser feita para a Feira do Livro de Leipzig em 2021, ano em que Portugal será o país convidado.

“Do ponto de vista do nosso trabalho e da estratégia que temos vindo a implementar, tem havido a preocupação de reforçar cada vez mais a presença da cultura portuguesa na Alemanha nas diversas áreas, com um foco particular na literatura”, admite.

Em cima de uns bancos corridos, disponibilizados para o público assistir às sessões que acompanham a feira, há vários exemplares da terceira edição do Jornal das Letras.

“É um dos projetos mais importantes e inéditos porque é um jornal literário em alemão disponível ao publico e que é distribuído em livrarias, pode encontrar-se em bibliotecas, universidades e é uma forma do público ter informação constante sobre estes autores”, avança Patrícia Severino.

Hoje, ao final da tarde, Cristina Filipe apresenta “Contemporary Jewellery in Portugal – From the Vanguards of the 1960s to the Early 21st Century”, em conversa com Greta Garle. Sexta-feira é a vez de Kalaf Epalanga apresentar o “Guia Ler e Ver Lisboa” e o seu primeiro romance, “Também os Brancos Sabem Dançar”, com Idel Elmi da Afro Deutsches Akademiker Netzwerk.