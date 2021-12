"Num ano que começou com grande parte das pessoas em casa, o Spotify permitiu que os portugueses continuassem ligados à música e através da música. O Wrapped 2021 celebra esta relação com a música e ajuda-nos a refletir sobre o papel desempenhado pelo áudio nas vidas dos utilizadores da plataforma e dos criadores de música", frisa o serviço de streaming.

Segundo os dados fornecidos pelo Spotify, o artista que ocupa a primeira posição no ranking nacional dos artistas mais ouvidos é Drake, seguindo-se The Weeknd. O top 5 completa-se, por ordem, com Justin Bieber, Billie Eilish e Travis Scott.

Relativamente aos artistas portugueses neste ranking, o grupo Wet Bed Gang está em destaque, tendo este ano quebrado o recorde do álbum português mais ouvido na plataforma no espaço de uma semana. O ranking conta ainda com Julinho Ksd, Bispo, Plutónio e Slow J.

Entre os temas mais ouvidos em Portugal encontra-se “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X. Em segundo lugar está “drivers license”, de Olivia Rodrigo; em terceiro, “Disco Arranhado - Funk Remix”, de Malu; na quarta posição, “Bipolar”, de Mc Davi e a fechar esta classificação Gama WNTD, o único músico português no top 5, com “Borboletas”.

No que diz respeito aos álbuns preferidos dos portugueses na plataforma, o primeiro lugar é ocupado por “SOUR”, de Olivia Rodrigo. No segundo lugar está “Future Nostalgia”, de Dua Lipa, e no terceiro “Shoot For The Stars Aim For The Moon”, de Pop Smoke. No quarto e quinto lugares surgem, respetivamente, "Ngana Zambi”, dos Wet Bed Gang, o único álbum português neste top 5, e “Justice” de Justin Bieber.

A nível mundial, Bad Bunny é o favorito dos utilizadores do Spotify. Em segundo lugar, encontra-se a cantora e compositora Taylor Swift; em terceiro lugar, pela primeira vez no ranking, o grupo sul-coreano BTS; em quarto lugar, o rapper Drake, e em quinto, Justin Bieber.

No ranking de músicas mais ouvidas em 2021 a nível global, a mais reproduzida é “drivers license”, da jovem Olivia Rodrigo. Em segundo e terceiro lugar, respetivamente, encontram-se “MONTERO (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X, e “STAY”, de The Kid LAROI com Justin Bieber. A quarta canção mais ouvida do ano é novamente de Olivia Rodrigo, “good 4 u”, e este top 5 termina com “Levitating”, Dua Lipa com DaBaby.