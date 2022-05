Em comunicado, a organização, a cargo da promotora Trovas Soltas, em parceria com a In Rock We Trust e a empresa municipal Ágora, salienta, da programação do evento, que vai decorrer dias 29 e 30 de julho, a presença de Dr. Feelgood, que vão chegar ao Porto com novo disco.

Os Dr. Feelgood, considera a organização, são uma "instituição" do blues mundial, formada nos anos 1960 por Lee Collinson, Chris White e John Sparkes em Canvey Island, no Essex, Inglaterra.

Em 2022, o Porto Blues Fest assume uma nova preocupação: “Vai ser uma plataforma de consciencialização quer do público que o visita, quer da população em geral, para a necessidade de se reabilitar ecologicamente áreas ardidas, degradadas ou subaproveitadas, através da adequada gestão da vegetação e da plantação e manutenção de árvores e arbustos nativos da região”, salienta no texto Adalberto Ribeiro, um dos responsáveis pela organização.

O festival vai contribuir para o reflorestamento de um hectare de floresta.

“Foi a forma que encontrámos de compensar as emissões de CO2 produzidas pelo festival e participar no esforço conjunto para atingirmos o objetivo de emissões 0. Cada pessoa que irá assistir ao festival irá também dar o seu contributo para o sucesso desta missão, ao adquirir o seu bilhete estará a contribuir com 1 euro, que será doado ao nosso parceiro”, explicou a organização.

Os bilhetes estão à venda a partir de dia 23 de maio.